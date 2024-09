En 2018 y tras más de quince años juntos, Mónica Naranjo puso punto y final a su matrimonio con Óscar Tarruella . "A partir de ahora nuestras vidas personales irán por caminos distintos", comunicaba la pareja en aquel momento en el que todavía reinaba la cordialidad, al menos en público entre la expareja. Una cordialidad que con el paso de los años parece haber quedado atrás con las explosivas declaraciones del que fuera marido de la artista. "Fue tóxica, no era feliz", decía Tarruella hace un año.

Pese a estas declaraciones, Mónica Naranjo ha preferido mantenerse alejada de la polémica y no responder a las duras declaraciones del criminólogo sobre su matrimonio y ha seguido con su vida. Un año después de su ruptura inició una relación con Laín García Calvo, un escritor barcelonés once años mayor que ella y que ha conseguido un éxito considerable gracias a sus libros de autoayuda y superación personal.

Tras abandonar su carrera deportiva, se reinventó y se enfocó en el área de la autoayuda. Un área en la que ha alcanzado el éxito. En Instagram acumula 2,6 millones de seguidores (Mónica Naranjo solo tiene uno). Una gran comunidad para la que se ha convertido en un auténtico gurú y a la que trata de guiar para alcanzar el éxito y una economía saneada. "Pasé de no poder pagar ni un café a facturar más de 35 millones de euros", dice en su biografía de la red social.

Lain asegura que sus inicios en el mundo del coaching no fueron fáciles. Las editoriales no creían en sus ideas y le cerraron las puertas. Por este motivo, decidió fundar la suya propia, Lain Resarch and Education S.L. A través de ella ha publicado sus más de veinte libros motivacionales, uno de ellos infantil, 'La voz de tu alma, para niños'. También a través de esta editoria publica algunos libros de sus seguidores.