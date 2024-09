Sin embargo, si algo ha querido reflejar Osorno desde el comienzo en su perfil personal, es que su vida es igual de real que la de cualquiera de sus seguidoras. De hecho, la diseñadora de moda no dudaba en explicar a su comunidad los motivos que le habían llevado a romper la relación con el padre de sus vástagos poco tiempo después de su mediática boda en la capital hispalense. Ahora, la influencer ha concedido una reveladora entrevista en donde desvela la "guerra" que tuvo con Coco tras divorciarse y el motivo por el que actualmente tienen buena relación. ¡Te contamos todos los detalles!

Desde que anunciara su separación de Coco Robatto, Rocío Osorno dejaba claro sus seguidores que, a pesar de que llevarían vidas sentimentales por separado, no significaría por ello que dejaran de ser una familia. El motivo no era otro que la creadora de contenidos creció con padres separados, por lo que tenía claro que no seguiría el mismo ejemplo que sus progenitores con respecto a sus hijos.