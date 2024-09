Rosa López habla de su boda y su relación con Iñaki García: "La líbido va bajando"

Rosa López ha vuelto a la rutina con este mes de septiembre y ha reaparecido ante los medios en los Premios del conocido Museo Chicote . Ella misma reconocía que se sigue poniendo muy nerviosa al estar frente a los compañeros de prensa porque quiere contestar "lo máximo posible a todo con educación", pero a la vez le da miedo el hater de esta sociedad, que intenta sacar "un toquecito de locura" a cada declaración. Más sincera que nunca, la artista confesaba que le encanta su trabajo y que la música le ha dado muchas cosas buenas, pero que también le da "cierto respeto" y le hace sentir "incómoda" la farándula. "Me da miedo hacerme mayor y que el concepto de mi persona cambie. Lo he visto en iconos como Sara Montiel o Rocío Dúrcal", comentaba la artista.

En esta charla con los compañeros de Europa Press, Rosa también ha contado que está escribiendo un libro y que, en caso de que le diese por escribir sus memorias, "arde España" . "Vivo con una sonrisa y eso no significa que no sufra. Estoy escribiendo un libro y cuento algunas vivencias que me han hecho crecer como persona. Por ejemplo, mi canción 'Vacío' , que la escribí en 2019, explica cómo me siento. A veces siento que este mundo no es el mundo", reflexionaba.

Al preguntarle por una posible boda, la cantante ha dicho que no le importaría casarse con su chico, Iñaki García, porque siente que está en una relación "para toda la vida". "Si me caso guay, si no me caso tampoco pasa nada. Lo que no quiero es que sea un estrés la boda porque no veo a ningún novio contento, todos tienen cara de estar chupando limones", decía con el humor que la caracteriza.