Chiara Ferragni y Fedez tenían una "relación abierta" según una influencer que asegura haber estado con él

Y otro personaje secundario de la historia ha saltado a la primera línea recientemente también. Se trata de la modelo e instagrammer italiana Taylor Mega , expareja de Effe y que recientemente ha asegurado haber mantenido un affaire con Fedez durante su matrimonio. Ha sido en el programa Le Iene, de Mediaset Italia, donde ha revelado su vínculo especial con él, explicando que fue "una historia más física y pasional" , que ella no tenía novio por entonces y que todo esto no tuvo nada que ver con la crisis y posterior ruptura de la que ha sido durante años una de las parejas más mediáticas en el país.

Este último punto tiene una explicación, a tenor de su testimonio. Según sus propias palabras, su romance con Fedez no fue una infidelidad por el tipo de relación que tenía el matrimonio. "No se puede hablar de deslealtad si se trata de una pareja abierta. Ellos tenían sus concesiones, la exclusividad no existía en esta pareja conocida por todos", ha declarado en el citado formato. Además, ha lanzado un mensaje a Chiara, concluyendo que no le gusta "la gente que no es coherente", opinando que ella y el rapero acabarán volviendo juntos.