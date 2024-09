Chiara Ferragni ha reaparecido en Madrid para presentar su colaboración con Goa Organics, marcando su "renacer" personal y profesional

La influencer habla por primera vez tras filtrarse los detalles de su divorcio con Fedez y cuenta cómo se encuentra actualmente

Chiara Ferragni y Fedez se vuelven a ver para negociar su divorcio: el tenso encuentro

Chiara Ferragni ha reaparecido en Madrid tras atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional. Durante el evento de presentación de su colaboración con Goa Organics, una marca de productos capilares, Ferragni se mostró radiante y optimista tras filtrarse recientemente los detalles de su acuerdo de divorcio con Fedez y todo el escándalo del 'Pandoro Gate' que afectaron gravemente a su imagen pública. Sin embargo, Chiara destacó que está entrando en una nueva etapa de su vida, donde se siente "libre" y con más energía que nunca.

La reaparición de Chiara Ferragni en Madrid

Estos últimos meses, la influencer decidió alejarse de los focos de las cámaras para pasar lo que ella reconoce como unos meses muy duros. "Creo que todo el mundo sabe que no han sido los meses más fáciles de mi vida, por eso lo valoro aún más de lo que lo valoraba antes el poder volver al trabajo y encontrarme con gente que me valora, que entiende mi forma de trabajar. Hace que yo me sienta también enormemente conmovida" ha confesado la bloguera de 'The Blonde Salad' en una entrevista tras estos meses de silencio. "Quiero mostrar más de mi yo verdadero", dice Chiara. Y es por eso que Europa Press ha querido hablar con ella para saber cuál es su situación actual y cómo se encuentra.

Tras pasar por una ruptura con su expareja, el rapero Fedez, con el cuál mantuvo una relación de ocho años - cinco de casados - y con el que tiene dos hijos en común, y además ser acusada de participar en una estafa publicitaria por la cuál tuvo que pagar una multa de un millón de euros, la italiana se sincera y dice que se encuentra muy bien actualmente. "Tengo una energía que nunca he tenido antes y me siento muy libre. Me siento encargada de la futura Chiara que quería ser de pequeña, orgullosa de quien soy, así que emocionada por los próximos capítulos", ha dicho con mucho entusiasmo.

En la presentación que ha realizado en Madrid, la influencer ha explicado que quiere enfocarse en ella, ser "buena persona" y "la mejor madre" para estar presente para sus hijos. "Solo intento ser una buena persona y ser honesta conmigo misma, fiel a mí misma es difícil porque ahora hay tantas cosas de las que quiero hablar, pero no es el momento adecuado. Siento que he estado callada durante demasiado tiempo y, para alguien como yo, que siempre quiere compartirlo todo, está siendo duro, pero habrá un momento en el que contaré todo lo que ha pasado y también sobre mi situación personal”, ha asegurado.

El paso de Chiara Ferragni por Madrid y su amor por el país

"Llevo en Madrid desde ayer y España me ha dado una gran bienvenida", ha empezado respondiendo a la pregunta de cómo se siente en España. "Me siento en casa y estar aquí rodeada de personas maravillosa, es un gran intercambio de energías y me encanta", dice Chiara al sentirse muy bien acogida y pasar una noche muy especial con alguna de las caras más reconocidas de las redes de nuestro país, entre ellas se encontraba la presencia de Laura Escanes, Aitana Soriano, Gemma Pinto o Marta Díaz, entre otras.

También ha admitido que vendrá a visitar España más a menudo, ya que se considera una amante de la cultura española. "Me encanta la gente española, la lengua, la cultura, la comida, que es increíble. Todo", ha revelado muy sonriente. También ha dicho que, a parte de la capital española, le encantaría conocer Menorca, siendo uno de sus sitos pendientes tras visitar Mallorca por primera vez este verano.