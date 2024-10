María José Suárez se encuentra con su ex en el mismo asiento del tren: "Ya nos llevamos bien"

Desde entonces, María José Suárez no ha querido tener ningún tipo de relación con Álvaro Muñoz Escassi, que desde un primer momento tras esa sonada ruptura se le ha relacionado con la actriz Hiba Abouk . Este mismo miércoles, en las portadas de las revistas del corazón , se hicieron públicas unas fotografías de la modelo junto a un misterioso hombre del que no ha querido hablar públicamente. Ahora ella misma, a través de sus redes sociales, ha desvelado el curioso encuentro que ha tenido en el tren con una persona de su pasado, una de sus exparejas .

Este jueves, María José Suárez se ha encontrado por sorpresa con su ex, Javier Lorenzana , en el AVE. "Llegar al AVE y que te toque asiento 9b y a tu ex 9c es fantasía. Javi Lorenzana, menos mal que ya nos llevamos bien" , ha escrito ella misma en sus redes sociales junto a una fotografía que se han hecho juntos. "10 años después nos vuelve a pasar lo mismo que nos pasó en un avión", ha escrito él en sus redes junto a la misma fotografía.

Fue en el año 2015 cuando María José Suárez y Javier Lorenzana rompieron tras más de un año de relación. A pesar de que intentaron darse una segunda oportunidad, los modelos no consiguieron arreglar sus diferencias. "No ha habido un motivo concreto. Yo estoy bien, no me lo planteo como un fracaso", confesó María José Suárez en aquel momento.