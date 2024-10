Carla Flila se declara a Nagore Robles: "Entender que tenemos sueños, miedos y cicatrices y caminar juntos"

Aunque en alguna ocasión ha compartido imágenes con su pareja, Carla Flila, al igual que Nagore, siempre ha sido muy discreta respecto a su relación, de la que nunca ha hablado tan abiertamente. Es la primera vez que la influencer abre su corazón y se sincera sobre su historia de amor y el papel que ha jugado su pareja en la nueva etapa que está viviendo. Ella ha sido fundamental para transformarla en una mujer segura. "Nagore llegó como una luz que me hizo replantearme muchas cosas. Con ella he aprendido a enfocarme mejor en mis metas y a dar lo mejor de mí en cada pequeño detalle. Su apoyo incondicional me ha dado una confianza que antes no tenía, a quererme y valorarme muchísimo más. Y de eso se trata, de tener personas a tu lado que te motiven a ser tu mejor versión. En resumen, desde que llegó a mi vida, todo ha mejorado", ha dicho sobre Nagore Robles, que rompió definitivamente con Sandra Barneda en febrero de 2022.