Marta Hazas cuenta el secreto de su matrimonio con Javier Veiga: "Hemos pasado la fase de amor romántico"

De hecho, al evento no faltaron muchas de las famosas que en su rutina no faltan los tratamientos del centro, como Tamara Gorro -que acude semanalmente-, Virginia Troconis -que estuvo acompañada por su marido , Manuel Díaz 'El Cordobés'-, Miguel Torres -que acudió en solitario sin Paula Echevarría - o Marta Hazas, que habló con Divinity.es sobre el secreto de su matrimonio con Javier Veiga, con el que acaba de celebrar su octavo aniversario de boda. ¿Qué balance hace de todo este tiempo con el actor? ¡Dale al play al vídeo que encabeza la noticia para verlo!

La actriz no acudió sola a este evento de belleza, si no que lo hizo de la mano de su marido, Javier Veiga. Desde hace más de una década que los intérpretes caminan de la mano y no solamente en su día a día. Ambos son actores y es por ello que no es de extrañar que hayan coincidido en alguna producción. De hecho, el pasado año protagonizaron una película juntos, 'Amigos hasta la muerte'.