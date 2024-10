Tras los comunicados publicados en sus respectivas redes sociales informando de su ruptura, y textos posteriores aclarando algunos puntos que comenzaron a generar polémica y especulaciones, tanto Álvaro como Alice han optado por un perfil bajo, evitando, por normal general, seguir hablando de lo sucedido y centrándose en sus respectivas nuevas vidas, que trascurren ya, por separado, en Milán, junto a Alessandro, Leonardo, Edoardo y Bella, sus cuatro hijos . No obstante, el delantero sí ha querido pronunciarse de forma puntual a lo largo de las últimas semanas para disipar algunas dudas.

Álvaro ha reconocido que esto no es cierto, explicando que no hace esa lectura sobre lo vivido en estos años y que no tuvo nunca esa supuesta sensación de control. "Ella ha sido una persona maravillosa durante todos estos años de relación, él la quiere mucho y le tiene muchísimo respeto. El motivo verdadero de la ruptura es otro […] En ningún momento Alice le alejó de su familia ni le impedía cenar con ellos", ha relatado de Hoyos.