Alice Campello se interponía en la relación de Morata y sus padres, según Alexia Rivas: "Años sin cenar juntos"

Álvaro Morata concedió la pasada semana una entrevista a la Cadena COPE, la primera desde su separación con Alice Campello . El futbolista explicó que la gente "no entiende que hay cosas que terminan sin ningún motivo" y reveló que, aunque algunos crean que hubo terceras personas en su ruptura, la realidad es que tienen "diferentes opiniones de la vida" . "Alice es una persona que me ha ayudado muchísimo, la quiero mucho y la respeto muchísimo y tenemos opiniones diferentes. Ahí está y se acabó", explicó el deportista.

También aprovechó sus declaraciones para comentar que tiene "la conciencia muy tranquila" y que a los que se les puede hacer daño es a sus hijos, "si buscan en internet y ven algo que no es verdad". Ahora, unos días después de aquellas declaraciones, el programa 'En todas las salsas', de mtmad, ha contado en exclusiva algunos desconocidos detalles de su separación, concretamente de la mala relación que la modelo italiana tendría con la familia del padre de sus cuatro hijos .

Alexia, en las declaraciones que ha dado en 'En todas las salsas', ha contado que Álvaro Morata lleva "unos nueve años sin cenar con sus padres" porque Alice "evitaba que así fuera, evitaba su relación familiar" . Según la colaboradora, todo estalló en la Eurocopa, en el último partido en el que España se alzó con la victoria. Álvaro le comentó a su mujer que quería que en el campo estuviese su familia, ella y los cuatro hijos que tienen en común. "Alice responde que no, que su familia y ella no se van a juntar en el campo. Que iba a estar ella y dos de sus amigas. Álvaro le recrimina y le dice que ha sido un año muy duro para él y ese es el punto en el que dice que se acabó ", asegura Alexia, según el entorno del deportista.

Aunque el futbolista es consciente de que sus problemas de salud mental han podido afectar a la relación, cree que hay cosas con Alice Campello "que no son normales", como no poder salir a cenar con sus compañeros, según ha contado la periodista.

Alexia cree que en algún momento "puede que la cosa estalle" y que lo que Álvaro quiere es "vivir tranquilo". "Que Alice se haya mudado a Italia no le da esa tranquilidad. Sí que le da tranquilidad estar cerca de sus hijos, pero es tanto el mal rollo con ella y los reproches, que no quiere que ella esté allí. Se ha ido a vivir con él a Italia su primo, él no está solo", ha contado la colaboradora.