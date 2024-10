Blanca fue muy sincera a la hora de decir que en su relación, había "un componente de calma absoluta". "De sentir que puedes ser tú al 100% con la persona que tienes enfrente. De sentirte segura, tranquila y sin miedo a la hora de proyectar cosas a futuro, se cumplan o no se cumplan. De sentir que te tiemblan un poco las piernas cuando ves a esa persona...", le aseguraba a la madre de Alba Díaz. De hecho, en esta intervención, la joven sorprendía diciendo que consideraba a Rey como "su marido", aunque aún no se había casado con él: "No me he casado, pero es mi esposo".