Dani Martín y Blanca Suárez no solo eran una de las parejas más seguidas por la prensa, sino que su relación, nacida en el rodaje del videoclip "Emocional", generó un sinfín de titulares. Durante el tiempo que estuvieron juntos, ambos trataron de llevar su relación con la mayor discreción posible, pero la presión mediática fue una constante que terminó afectando su día a día .

Esta persecución incesante no solo causó un desgaste emocional en la pareja, sino que también puso en peligro su integridad física. Dani ha relatado cómo en más de una ocasión estuvieron a punto de sufrir accidentes debido a los paparazzi que los seguían de manera constante: "Mi padre siempre me decía: 'Acuérdate de que eres un llena-páginas, no le des importancia a eso'. Pero, hostia, estuvimos a punto de matarnos en el coche un par de veces".