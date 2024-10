En aquel momento marcó una fecha: el 3 de octubre de 2024. Y llegado ese momento, el artista ha lanzado su nueva canción. Es cierto que a pesar de anunciar su retirada temporal de la música, Dani Martín no se ha ido del todo en este tiempo y hace unos meses publicó una canción dedicada a Ester Expósito . Sin embargo ahora, el artista ha vuelto con un importante mensaje en el que hace hincapié en la importancia de vivir el presente.

El artista ha explicado que el presente "es un regalo" y que, a veces, "damos por hecho que suceda" . "Estamos hechos de momentos y lo bonito es coleccionarlos, mostrando gratitud a los que quedan por venir. En este mundo de inmediatez constante, de saltarnos las vivencias e ir al resultado, no está de más recordar que nuestra vida se construye por todo lo vivido y que no saltarse el camino es de valientes", ha asegurado a través de sus redes sociales.

Además, en una de las estrofas de la letra de su nueva canción, Dani Martín rompe con algunos de los temas más críticos de la sociedad, como ha sido durante el último año las opiniones sobre su cambio físico. "Yo quiero poder engordar, que tú lo hagas también, que las siluetas no importen. Yo quiero una vida normal, que no queramos posar, si no te sale te jodes", asegura en esta nueva letra.