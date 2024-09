El pasado jueves a través de sus redes sociales, Dani Martín sorprendía a sus seguidores anunciando su regreso con un nuevo proyecto musical . 'El último día de nuestras vidas' verá la luz el próximo 3 de octubre. Una vuelta sin duda muy esperada después de 'No, no vuelve' en 2021, su último disco hasta la fecha.

Aunque es cierto que el cantante no ha estado del todo retirado. Aunque lleva tres años sin publicar álbum, el pasado mes de febrero rompía su silencio musical con un tema dedicado a Ester Expósito . Un tema no exento de polémica y que fue lanzado varios meses después en una edición limitada en vinilo. "Le hice una canción porque se la merece", dijo el músico justo después de la salida a la venta del vinilo.

El anuncio de su regreso ha sido muy celebrado por todos los fans. Tras publicar este corto, el post no tardó en recibir miles de 'me gusta' (tiene casi 110.000) y comentarios de todos aquellos que están deseosos de volver a ver al artista. Por supuesto, no han faltado los comentarios de artistas y muchos famosos de todos los ámbitos como Angy Fernández, que se ha unido al artista en su reivindicación de la salud mental. "El psiquiatra, la terapia, nos ha salvado la vida. ¡Bravo, Dani!"