Era el regreso del futbolista después de once meses alejado del campo debido a una lesión por ligamento cruzado en la rodilla derecha. El andaluz de veinte años disputó los últimos minutos del partido, y su equipo dio cuenta de la importancia de la jornada en su carrera a través de distintas publicaciones, imágenes, y mensajes. Una de ellas, recogía unos instantes del jugador reuniéndose con los suyos tras el final del encuentro. En el vídeo compartido en TikTok, que acumula más de cinco millones de visualizaciones, se le ve saludando a su familia y entorno. Y en un determinado momento, el centrocampista se encuentra con Ana Pelayo, a la que besa fugazmente en la boca .

La grabación y difusión del beso ha generado una importantísima difusión. En la publicación se cuentan por miles los comentarios y respuestas, la mayoría centradas en destacar el gesto entre el futbolista y la influencer. "Me muero de amor", "Qué bonitos Ana y Gavi", "El Barça no sabe lo que hace publicando este vídeo" o "Las fans de Gavi no están soportando", son algunos de los mensajes que resumen el sentir general.