Antonio Revilla e Hiba Abouk, pillados en un centro comercial junto al hijo de la actriz

La relación entre Hiba Abouk y Antonio Revilla parece estar dando pasos cada vez más firmes, a pesar de las indirectas que Laura Matamoros, ex del empresario, ha lanzado en redes sociales . Este martes por la mañana, la actriz y el empresario fueron vistos en un centro comercial de Pozuelo de Alarcón, acompañados por el hijo pequeño de Hiba , fruto de su matrimonio con el futbolista Achraf Hakimi. Aunque ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, esta aparición conjunta ha dejado entrever que su vínculo puede no ser solo una simple amistad.

En varios momentos, dejaron ver su complicidad al discutir detalles de la compra. Un ejemplo claro ocurrió al llegar a la caja, cuando el pequeño pidió algunos dulces. Si bien ambos accedieron a comprar dos huevos Kinder, Antonio dejó clara su postura al rechazar la idea de sumar un Chupa Chups con un enfático: “No, no, no, no”. La naturalidad con la que se desenvolvieron y la atención conjunta hacia el pequeño demuestran que su relación no es solo una cuestión de pareja, sino que ambos han integrado sus vidas personales. Vestidos de manera deportiva y alejados del lujo que habitualmente los rodea, la pareja abandonó rápidamente el lugar, dirigiéndose al parking. Sin embargo, a pesar de su intento de pasar desapercibidos, la escena no dejó lugar a dudas: Hiba y Revilla están construyendo algo sólido, entre la cotidianidad y el deseo de preservar su privacidad.