Los compañeros no han podido evitar preguntarle por la trágica muerte de Verónica Forqué, uno de los temas de actualidad que ha reabierto el debate sobre la salud mental: "No tuve la suerte de hablar con ella ni de conocerla en persona pero si que como actor me he criado con su trabajo y yo no me lo esperaba, fue un shock durísimo porque sin conocerla me parece que es de esas personas que hacen de este mundo un lugar mas bonito por su trabajo, por su forma de ser, por su sonrisa tan bonita que tenia y desde luego deja un lugar muy importante en la profesión y en la vida, yo creo".