Andy McDougall, sobre su ruptura con Pelayo Díaz: "Nos ha costado tomar la decisión"

Este 2021 ha sido especialmente complicado para muchos de nuestros vips, que veían cómo se iban al traste sus relaciones sentimentales tras el azote de la pandemia. Un mes antes dar la bienvenida al nuevo año nos enterábamos por ‘Lecturas’ que Pelayo Díaz y Andy McDoguall tampoco tomarán las uvas juntos . El matrimonio ha iniciado una nueva etapa, quedándose con los buenos momentos vividos y sustituyendo su relación por una bonita amistad. Según explicaba en exclusiva este medio, el diseñador y su marido llevarían desde septiembre haciendo vidas por separado, pero aún no habrían firmado los papeles del divorcio.

Aunque en un principio las dos partes hacían caso omiso a las informaciones, Andy optaba por romper su silencio ante el aluvión de comentarios recibidos este miércoles tras publicarse el bombazo: “Debo confesarles que no sé cómo comenzar este post, que me cuesta demasiado, pero que también siento que les debo contar y responder a las ciento de preguntas que me llegan de ustedes con mucho cariño y preocupados preguntándome si estoy en crisis con Pelayo”, iniciaba así su comunicado.