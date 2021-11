Dulceida, a los que aseguran que tiene pareja tras su ruptura: "Soy una mujer libre"

Cuando anunciaron que se iban a dar un tiempo después de contar su crisis matrimonial, pidieron respeto. Y su deseo no se cumplió. En esos dos largos meses que pasaron hasta que Dulceida y Alba Paul confirmaron su ruptura definitiva, no hubo día en el que sus fans (los que las quieren bien y los que las quieren mal) les acribillasen a preguntas sobre su futuro sentimental. Que si iban a volver, que si no, que si habían terceras personas en esta separación temporal. Una presión que provocó que Aida Domenech cerrase sus redes por unas semanas para cuidar de su salud mental y dejar de estar tan expuesta al escrutinio anónimo. Ahora, días después de oficializar que DulceAlba ya es historia, la trama se repite. Y a pesar de que la influencer juró que no volvería a hablar de esta cuestión, los constantes rumores le han forzado a hacer una aclaración en su canal de YouTube.