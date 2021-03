Era verano de 2020 cuando comenzaron a sonar los primeros rumores de ruptura. Aunque no había informaciones que lo asegurasen con rotundidad, parecía confirmarse que el matrimonio de Iker Casillas y Sara Carbonero no pasaba por su mejor momento. Pruebas que demostrasen esta afirmación había varias. La ausencia del uno en las redes del otro fue de las primeras pistas que pusieron sobreaviso a sus fans. Después, con la llegada de la pareja a Madrid, una nueva vivienda del futbolista en la calle Pintor Rosales apuntó a que podrían estar llevando vidas separadas. Ahora, después de varios desmentidos por parte de su entorno, la revista Lecturas lleva la noticia en portada.

Rumores de ruptura y desmentidos desde hace semanas



"La verdad es que he estado de un lado para otro e igual no he estado lo que tendría que haber estado al lado de Sara". Estas son las últimas declaraciones públicas de Casillas sobre su vida íntima. Las pronunció antes de que se empezase a hablar de brecha matrimonial, pero para muchos cobran sentido ahora que parece hacerse oficial la separación después de más de una década de relación y dos hijos en común, Martín y Lucas, de 7 y 4 años cada uno.