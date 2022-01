Desiré Cordero, sobre su ruptura con Mario Casas: "Le quiero mucho, nunca voy a hablar mal de él"

Aunque no ha querido contar el motivo del distanciamiento, que parece definitivo, la modelo ha querido dejar claro que "Mario es una persona a la que quiero mucho y no voy a hablar nunca mal de él". Además, para aclarar un post en el que despedía el año con una frase en la que pedía "alguien que me quiera y se quede conmigo", la exnovia del ganador de un Goya ha especificado que "no se tiene que referir solo a eso, pueden ser otras cosas".