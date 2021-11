En estas declaraciones, Aida Domenech ha hecho balance de la gestión mediática de su ruptura y ha manifestado que "lo que pasó fue que, mientras que casi tres millones de seguidores fueron maravillosos y lo entendieron, unos pocos que para mí no son tan seguidores nos exigieron mucho, nos atacaron a la una y a la otra, nos insultaron, se inventaron cosas, y eso, en un momento en el que estás mal, me hizo pensar: 'Ay, no hacía falta".

Unas palabras que le han animado a confirmar que no han habido terceras personas en su divorcio con Alba Paul, que ya se pronunció al respecto hace unos días, tal y como puedes ver en el vídeo. "En los siete años de relación que hemos tenido ha sido así siempre. Me relacionaban con todo el mundo, y ahora no puede ser menos. Se me ha relacionado yo creo que con diez personas", ha denunciado una Dulceida honesta.