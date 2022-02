Eugenia Osborne, sobre su actual relación con su exmarido: "No hay reconciliación, somos amigos"

Eugenia Osborne también se ha pronunciado tras el comentado desliz en el que desvelo sin pretenderlo el nombre que su hermana Claudia ha elegido para su primera hija, que se llamará Micaela. "Si, no me di cuenta, estaba tan cansada, me salió tal cual. La llame y la dije que lo siento, no me pasa nunca. Y me dijo no te preocupes, no pasa nada. Nosotras no nos enfadamos nunca, estamos super unidas y nos adoramos", explicaba sobre el pequeño desliz. Además ha contado que Claudia Oborne está muy bien y que ya se le nota "mucho la barriga". "Está muy contenta, estamos todos deseando", aseguraba.