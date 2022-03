Marta Castro confirmaba su separación con Fonsi Nieto tras nueve años y un hijo en común después de que ¡Hola! diese la noticia en exclusiva. La empresaria aclaraba a través de un comunicado que esta decisión fue "tomada de mutuo acuerdo". "Nuestro caminos se separan, pero el amor hacia lo más importante, nuestro hijo, nos mantendrá unidos", dejaba entrever con estas declaraciones que la ruptura fue en muy buenos términos. El expiloto, por su parte, no quiso expresarse en redes, pero recalcaba a ‘Diez Minutos’ que la razón no ha sido otra que “un desgaste de la relación”.

“En septiembre empezamos a estar regular, pero fue, más o menos, en octubre o noviembre, cuando bautizamos al niño. Da pena, porque se rompe una relación , pero no tengo ninguna duda de que nos vamos a llevar muy bien y de que vamos a estar muy unidos por nuestro hijo”, han concedido una entrevista a su revista de cabecera para arrojar luz sobre lo sucedido.

“Fuimos los dos. Al final, esas cosas se notan… La situación se fue desgastando. Ahí hablamos y ya está”, recordaban cómo fueron transcurriendo las cosas, negando tajantemente la existencia de una tercera persona: “No, eso lo quiero dejar claro” . Prueba de que no acabaron como el rosario de la Aurora es que aún conviven juntos. “Nuestra historia de amor se ha terminado, pero no la amistad. Sé que nos vamos a llevar muy bien. De hecho, a día de hoy, vivimos bajo el mismo techo”.

Con “un poco de pena” porque aún sigue queriendo a su todavía marido, Castro está convencida de que dar este paso ha sido lo correcto teniendo en cuenta la situación: “Hay parejas que fuerzan las cosas, pero hay veces que si no se puede, no se puede. Es mejor terminar bien que acabar regular o mal”. Ella tiene claro que ahora lo primordial es mantener este trato cordial por el bien de Hugo, que nació hace poco más de un año. “Él es lo que hace que sea más fuerte. Al final me da pena, porque se rompe una pareja, pero estamos bien”.