Juanjo Ballesta, destrozado tras separarse de su novia: "Ahora voy a estar por y para mi hijo"

Llegada la noche, Juanjo Ballesta se sinceraba con sus seguidores y les confesaba que la vida del campo es "la mejor" siempre que puedas disfrutarla con tu familia y no solo. "Puta mierda de soledad, qué asco, se me hacen los días eternos", aseguraba poco después de anunciar su ruptura. "Me tiro todo el día dando vueltas sin saber qué hacer para entretenerme y que se me pase rápido el tiempo" , contaba muy triste.

A raíz de esta separación y de volver a estar soltero, el actor ha dejado claro que a partir de ahora va a vivir "por y para" s u hijo Juanjo que tiene 13 años . El intérprete ha confesado que ya no quiere estar con nadie, solo con su hijo, y su ruptura con Jackeline la ha hecho querer replantear la custodia que tiene con su ex y madre de Juanjito.

"Voy a regularizar el convenio para que no haya líos y cuando me toque con él tener custodia compartida", explicaba. "A ver si se puede, ojalá, que somos los dos por igual padre y madre. Y cuando no me toque con él me voy a ir con mi madre para que me cuide y para dejarme querer un poco", les contaba a sus seguidores.