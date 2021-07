“Ahora mismo vivo en el campo con mi hijo, una oveja, dos cabras, gallinas, erizos...”, apuntaba Juanjo en un momento de esta charla para recalcar la felicidad que le produce cuidar de sus animales. “Te presento a mi oveja que te pega un palizón y se te quita la tontería rápido, más ahora que está en celo. Me he echado novia y ahora no quiere ni verla, le tiene una envidia… Estoy en el campo, le doy un abrazo y me dice: ‘cariño, me está mirando, suéltame, suéltame’. Viene a por ella del tirón”, recordaba entre risas esta anécdota protagonizada por una de sus mascotas y su nuevo romance.