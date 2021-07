Ana Soria, tras el divorcio de Enrique Ponce y Paloma Cuevas: "Queremos quitarnos de en medio"

Hace justo una semana se cerraba un importantísimo capítulo en las vidas de Enrique Ponce y Paloma Cuevas . La inesperada separación de la que era una de los parejas más codiciadas del papel couché se convirtió en una de las noticias del verano de 2020. No solo por el hecho de que optasen por tomar caminos separados después de 24 años de matrimonio y dos hijas en común, que también, sino por la aparición de una jovencísima almeriense que pondría patas arriba la realidad del torero hasta hoy.

Hablamos de Ana Soria, esa universitaria que enamoró al diestro una vez puso punto y final a su larga relación con la madre de sus hijos y que hoy en día sigue siendo su compañera de vida. Mucho se habló sobre ella cuando la pusimos cara por primera vez. Según fueron pasando los meses, no había paso que diese la recién estrenada pareja que no fuese cuestionada. Y ahora, después de que se haya firmado la sentencia de divorcio entre Enrique y Paloma, esa que parecía no llegar nunca dadas las supuestas reticencias de ella a dar el paso, ya tenemos reacciones.