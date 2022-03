Hasta el momento nada se sabía de esta historia de amor. La pareja no había dado pistas de su romance a través de sus redes -él tiene casi 700.000 seguidores en Instagram; ella, 17 millones-. Las fotografías de la revista son las primeras de ambos juntos . Aunque el catalán, de 43 años, no ha desfilado en la capital francesa, ella, de 10 años menos, sí que ha subido a la pasarela para la marca Off White.

Sobre formar una familia, En una entrevista con ‘El País’, Andrés afirmó que no lo tenía muy claro. “No tengo esa presión. Me gustaría. Hay días que me levanto y digo que sí y días que me levanto y digo que no”. La última relación conocida del catalán era la que mantuvo con la actriz Paula Gómez.