Carla explicaba que aún “llevan poco tiempo” de relación, pero que no ha pensado en ningún momento que esté junto a ella “por ser la sobrina de quien es”. Tampoco tiene en mente, de momento, pasar por el altar con Álvaro, así se llama su novio, que era otra de las consultas de aquellos que se conectaban a este ‘live’. “Aún no me he planteado eso, no sé, no lo he pensado”, les pillaba por sorpresa esta pregunta. Minutos después de esta primera aparición conjunta, la bailarina colgaba una historia en la que aparecía solamente él, a quien ha apodado cariñosamente “mi niño”.