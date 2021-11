Clara Lago y José Lucena intercambian cariñosos mensajes tras salir a la luz su relación: "Estrujarte y no parar"

Dos años después de poner fin a su relación con Dani Rovira , Clara Lago fue pillada besándose en plena calle con José Lucena . Las imágenes, que fueron publicadas en exclusiva por la revista ¡Hola!, sorprendieron a más de uno porque parecía que su historia sentimental con el cómico aún no había terminado. El confinamiento y el Linfoma de Hodking que le diagnosticaron a Rovira en aquel entonces provocaron que los actores, que habían mantenido una historia de amor durante más de cinco años, se mostrasen más unidos que nunca. Algo que muchos fans confundieron con la posibilidad de que hubiesen retomado su relación sentimental.

Pero a finales de marzo de este mismo año, el medio citado anteriormente publicó las primeras imágenes en las que se podía ver a la actriz besando a José Lucena, que es actor, músico y empresario de hostelería. Casi un año ha pasado desde entonces y la pareja no se ha ocultado de los paparazzis. El pasado mes de abril, la intérprete aseguraba que se encontraba "feliz" y que el empresario tiene "una luz muy bonita" .

Pero ese no ha sido el único. En los últimos post que la actriz ha compartido en redes sociales, José Lucena no ha podido evitar dejar huella. "Si es que, es que, es que… mira, ¡pa' estrujarte y no parar! Eres una bestia muy bonita…", "¡Y a ti, cómo te sienta el rojo, eh!", "Gracias en bucle por estos días. A ti (con neones), y a todo el equipo LIMBO!!! Tenéis algo tan bonito entre manos… y entre manos tan bonitas", son algunos de los mensajes que ha escrito el empresario.