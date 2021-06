Esta duda duró un tiempo. “Yo decía: 'cómo me voy a meter ahí, con un chico tan pequeño que no ha tenido experiencias. Le voy a decepcionar”, pensaba Ambrossi. En uno de esos viajes que realizaron juntos, cuando todavía no sabían muy bien qué había entre ellos, el desayuno se alargó más de la cuenta y perdieron el tren que les llevaba a Tarifa. “Tuvimos que coger otro y luego un taxi, fue un desastre”, recuerdan. En ese trayecto, del que han pasado diez años, comenzaron una relación que tiene como banda sonora ‘Loba’, de Shakira: “Me acuerdo perfectamente, era la que sonaba. Puede ser la que más nos une. No ha llegado a ser nuestra canción de amor, es más festiva”.