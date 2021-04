En más de una ocasión, Jennifer Lopez ha asegurado que en aquel entonces el caribeño fue su salvación. Junto a él, vivió algunos de los mejores años de su vida y fruto de su matrimonio nacieron, en el año 2008, sus gemelos Max y Emme. Su divorcio no fue fácil, ni tampoco rápido. Sin embargo, con el paso de los años, Jennifer Lopez y Marc Anthony supieron solucionar sus diferencias y, a día de hoy, pueden presumir de ser dos ex muy bien avenidos.

Ojani Noa y Chris Judd, los primeros y no tan conocidos maridos de Jennifer Lopez

Un par de años después, en 2001, la actriz arriesgó de nuevo casándose con el coreógrafo y rapero Chris Judd, más conocido como Puff Daddy, aunque su matrimonio también fue breve y tampoco llegó al año. Se casaron en septiembre de 2001 y en junio de 2002 ya no estaban juntos. "Nunca me he casado en una iglesia. Me he casado tres veces, y una vez fue de nueve meses y otra vez fue de 11 meses, así que realmente no las cuento", revelaba la cantante en una entrevista asegurando que para ella, su único matrimonio válido, fue el que tuvo con el padre de sus hijos.