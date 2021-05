Juan Garcés, el hombre que ha devuelto la ilusión a Esther Doña tras la muerte del Marqués de Griñón

Esther Doña lleva semanas dejándose ver con un viejo amigo que podría haberle devuelto la ilusión tras el fallecimiento de, Carlos Falcó, en marzo del año pasado. Juan Garcés Pérez se ha convertido en el mejor y mayor apoyo de la marquesa viuda de Griñón desde entonces, aunque sus constantes apariciones públicas no han hecho más que acrecentar los rumores sobre un posible romance entre ellos. Este viernes, la pareja volvía a dejarse ver públicamente para animar a Rafa Nadal en la Caja Mágica , algo de lo que ella misma presumía en redes sociales.

Sea como fuere, por el momento no existe ningún tipo de confirmación oficial por parte de los protagonistas fuentes cercanas a la revista '¡HOLA!' aseguran que entre ellos no hay nada más allá de una amistad. De hecho, en su último encuentro en el Open de tenis, Esther y Juan se reencontraron también con Verónica Fernández de Córdova, prima del padre de Tamara Falcó y buena amiga de la marquesa viuda.

"No me siento preparada para enamorarme en este momento. Se lo dejo al destino, Cupido o quien sea, pero, por ahora, no hay nada de nada y si, en algún momento, ocurriera, la primera sorprendida sería yo", decía a la citada publicación la viuda de Carlos Falcó al cumplirse un año de su fallecimiento.