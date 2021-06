Lucia Rivera, cansada de que se la relacione solo con chicos y no con chicas: "Me llama la atención la antigüedad"

Lucía Rivera ha desmentido los rumores sobre una supuesta relación con el empresario Jaime Conde

“¿Por qué siempre se me empareja con hombres y no con mujeres?”. Esta fue la pregunta que planteó Lucía Rivera hace unos meses, casada de que saliesen a la luz rumores sobre su vida privada. Hace unos días, la modelo era fotografiada en actitud cómplice con el empresario Jaime Conde, lo que provocó que la historia se repitiese. Harta de tener que desmentir la información, la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera ha dicho alto y claro que no entiende la importancia pública de su sexualidad, tal y como puedes ver en este vídeo.

“Vuelvo a repetir. ¿Por qué es tan importante mi sexualidad?”, así de tajante ha respondido la modelo a las cámaras de Europa Press tras preguntarle si su corazón está actualmente ocupado. “Lo he dicho, además, es que no tengo ni por qué negarlo ni decir que sí ni que no. Simplemente me llama la atención que en el siglo XXI sigamos pensando que tengo que tener novio”, respondía la hija de Blanca Romero, que no entiende que nunca se la relacione con chicas.

“Me llama la atención la antigüedad con la que se dice no porque lo sea, si lo soy es mi cosa”, asegura. La hija de Cayetano Rivera considera que tiene comentarios públicos con mujeres en las redes sociales y a esos no se les da la importancia que cuando vienen de hombres. Lucía se siente “muy orgullosa” de la gente de la que se está rodeando actualmente y de la que lleva junto a ella todos estos años.

Además, cabe recordar que terminó su relación con Marc Márquez en marzo de 2020, poco antes de que se decretase el estado de alarma en todo el país a raíz de la pandemia del coronavirus. Desde aquel momento los comentarios sobre el piloto han sido muy medidos, pero la modelo asegura que se lleva “genial” con él a pesar de su ruptura. Poco después del confinamiento, algunos medios publicaron “las pistas” que indicaban que el piloto podría tener algo más que una amistad con María Pedraza, algo sobre lo que Lucía Rivera no quiere comentar mucho: “Pregúntale a él. Yo ya he dicho que si es así me alegro”.

Lucía habla de la relación actual con su padre, Cayetano Rivera

Por su trabajo como modelo, Lucía Rivera está actualmente instalada en Madrid pero viaja de forma constante. Esta es la razón por la que ve “muy poco” a sus dos hermanos, el hijo pequeño de Blanca Romero y el hijo de Cayetano con Eva González. “Si es verdad que mi madre cuando trabaja se queda en casa y yo me quedo con Martín. Y el otro tiene a su madre y vive en el sur, que yo voy muy poco al sur, pero ahora aprovecharé e iré al sur, lo necesito”, ha explicado.