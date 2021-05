Su boda con Eva González no fue la primera para Cayetano Rivera . Aunque haya llovido demasiado desde entonces, el torero ya había pasado por lo mismo una década antes cuando se casó con Blanca Romero . De aquella, el hijísimo de Paquirri y Carmina y la top model del momento formaban un tándem casi perfecto. Nadie se perdió aquel enlace en 2001 en Gijón , la tierra de la novia, pocos meses después de iniciar su relación. En 2004 la relación se terminó para siempre, pero de aquel matrimonio surgió un inesperado vínculo que hoy sigue generando debate .

Así lo ha hecho palpable en su último 'questions and answers' de Instagram, donde Lucía Rivera, ahora reconvertida en influencer y siguiendo los pasos en el mundo de la moda de su madre, ha demostrado que eso de la fama es algo que ha aprendido a sobrellevar a base de flashes .

Lo mejor y lo peor de ser famosa desde niña, según Lucía Rivera

"No considero que sea una persecución constante", ha aclarado. Lucía, que después de vivir una infancia complicada por ser 'hija de' volvió a experimentar el impacto mediático con la mayoría de edad, su salto a la pasarela, su ya rota relación con Marc Márquez o sus tensiones públicas con Cayetano, ha asumido que, aunqeu "hay épocas en las que me siento más perseguida", "vivo con ello desde que nací y muy pocas veces me hace sentir incómoda".