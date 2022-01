Sira, la hija de Luis Enrique, y el futbolista Ferran Torres confirman su relación

Sira, la hija de Luis Enrique y Elena Cullell, es jinete y se ha proclamado campeona de España de saltos

Al torneo de este fin de semana no ha faltado Ferran Torres, el que desde hace unos meses se rumorea que es su pareja

El jugador del Barça y la segunda hija del seleccionador han confirmado su noviazgo a través de redes sociales

Hace más de un mes que saltó la noticia. Sira, la segunda hija de Luis Enrique y Elena Cullell, habría comenzado una relación con el jugador de fútbol Ferran Torres, según adelantó en el mes de diciembre 'En Blau'. En aquel momento, el deportista era delantero del Machester City y la jinete vivía en Barcelona junto a su familia, por lo que durante un tiempo su relación ha sido a distancia.

A finales de ese mes el futbolista fichó por el Barça y ahora, a través de sus redes sociales, ambos han publicado una fotografía que podría ser la prueba definitiva de su relación. Todo ha ocurrido este fin de semana, cuando Sira, que tiene 21 años, se ha proclamado ganadora en la prueba más importante del Concurso Nacional de Saltos 2. Ferran Torres, que no se perdió la cita, publicó una fotografía en la que se podía ver a su chica montada a caballo y con el galardón tras haber quedado en primer y tercer puesto en el Gran Premio. Ella también compartió la fotografía en sus redes.

Las palabras de Ferran Torres a Luis Enrique

Más allá de la relación que puedan tener por esta unión sentimental, Ferran Torres y Luis Enrique también mantienen una unión profesional. El deportista ha agradecido la actitud que tiene con él el seleccionador, a quién define como "un padre deportivo" para él. "Desde que he venido a la selección me ha acogido de una manera espectacular, me ha dado toda su confianza. Al final, eso es lo que quiere cualquier jugador", admitió hace unos meses.

Sira, la segunda hija de Luis Enrique y Elena Cullell

Por su parte, Sira es la segunda hija del matrimonio. La familia entera sufrió un duro varapalo al vivir la muerte de Xana, su hija de nueve años que perdió la vida a causa de un osteosarcoma, un cáncer de huesos contra el que luchó durante cinco meses. Hace dos años, Sira Martínez concedió una entrevista a Vanity Fair en la que recordó que lo que había vivido con su hermana le había hecho “ver la vida de otra manera”. “Antes me agobiaba ante el mínimo problema. Ahora me paro a pensar que hay que vivir y disfrutar de cada momento. No se sabe cuándo va a ser nuestro final. Intento sobrellevarlo bien y sacarle el lado positivo a todo”, contó un año y medio después de aquella tragedia.

