María José Suárez, sobre su relación con Álvaro Muñoz Escassi: "Es una historia de amor en toda regla"

Después de años residiendo en República Dominicana con su marido, varias publicaciones recogían el divorcio de la modelo y el empresario Jordi Nieto , con quien había llegado a pasar por el altar y se había estrenado en la maternidad. Tras constatar la noticia, ambos no tardaron en puntualizar que no habían existido tercera personas que hubiesen empujado a tomar esta decisión. Fue la exMiss España, a través de una entrevista para su revista de cabecera, quién recalcó esta “ruptura amistosa” por el bien de Elías, el niño que tienen en común.

También confirmaba su vuelta a España tras más de media década distanciada de los suyos, posible motivo de esta separación. Pero, sin duda, hubo unas declaraciones que llamaron más la atención sobre el resto: “Álvaro Muñoz Escassi no ha tenido absolutamente nada que ver con mi separación” . Ya por aquel entonces, se había llegado a especular con que su exmarido había contratado a un detective para investigar este idilio, algo que negó la presentadora con rotundidad. Sin embargo, después de tres meses de seguimiento mediático en los que siempre reiteraron su amistad y jugaban al despiste sobre su romance, nos topábamos con un beso que no dejaba espacio a la duda.

La modelo ya no oculta lo que siente por el jinete. “Es una historia de amor en toda regla”, asegura después de que una compañera de Europa Press le preguntara con esta misma fórmula. “Hace muchos años que se me relacionó con Álvaro y, desde entonces, hemos coincidido y nos hemos visto. Pero esto ha surgido ahora, después de nuestra separación y, de verdad, no ha tenido nada que ver. No es una cuestión que tenga que estar desmintiendo continuamente”, zanjaba de una vez ese rumor, muy tranquila porque “las cosas surgen y ya está” y “Jordi sabe lo que ha habido”.