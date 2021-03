Tras los rumores que aseguraban que el malagueño estaba siendo el mayor apoyo de la periodista en estos duros momentos, algunos reporteros no han dudado en preguntarle por esta sorprendente noticia. Alto y claro, Pablo ha querido despejar todas las dudas en torno a su relación con Sara y, muy tajante, ha contestado a las preguntas sin ningún tipo de reparo.

"¡Pero si no la conozco!", ha contestado el artista, muy impresionado y sorprendido por lo que le estaba preguntando. "¿Estáis de broma, no? Agradecido, pero voy a cerrar que me da vergüenza", ha explicado el cantante, dejando claro que todos los rumores que le relacionan con Sara son falsos y que ni siquiera la conoce en persona.