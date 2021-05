Pablo López desmentía una posible relación con Sara Carbonero

"¡Pero si no la conozco!", afirmaba el compositor, muy sorprendido por lo que se le estaba preguntando. "¿Estáis de broma, no? Agradecido, pero voy a cerrar que me da vergüenza", reconocía López mientras se montaba en su coche, aclarando que todos los rumores que le vinculaban con Sara son erróneos y que ni siquiera ha visto a la otra parte en persona. Por último, tras enterarse de la razón por el que le han relacionado en los últimos días con la it-girl, Pablo no dudaba en dedicar unas palabras a Carbonero, contento de saber que admira su trabajo: "Eso es maravilloso, se lo agradezco muchísimo, gracias por estar aquí".