Fue en septiembre de 2021 cuando Rayden, cuyo nombre real es David Martínez, hacía pública su nueva relación a través de las redes sociales. En aquel momento explicó que una fotógrafa, que no les conocía de nada, les hizo una fotografía de lejos mientras comían y hablaban en una terraza de Madrid. "Fue lo que llaman un 'robado'. La fotógrafa, subió el resultado a una historia y alguien que me sigue le advirtió que yo era el chico de esa foto. Ella muy tímida me abrió un privado y me escribió regalándome la instantánea y comentando lo que le habíamos evocado", comentó hace unos meses.