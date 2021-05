"El baile sigue, hay que bailar hasta el final". Estas fueron las palabras que nos dieron esperanza cuando aún no se había confirmado la separación definitiva de Iker Casillas y Sara Carbonero . Tras meses de silencio virtual del uno con el otro, parecía que el divorcio estaba cada vez más cerca. Pero esta muestra de cariño por parte del futbolista a la que todavía seguía siendo su mujer y que por entonces cumplía "37 inviernos" generaron confusión. Pasaron varias semanas hasta que hicieran oficial la ruptura. Pero tal y como nos prometieron en aquel famoso comunicado con el que nos hicieron partícipes de su decisión, el respeto, el cariño y la admiración siguen estando presentes después de poner fin a su matrimonio .

Una prueba más de este buenrollismo lo hemos encontrado en la esperada felicitación de la periodista al padre de sus hijos en una fecha muy especial: su 40º cumpleaños . Un mensaje público que se produce después de varios intercambios de bromas y gestos en redes que demuestra, una vez más, que la separación no ha taído consigo ningún tipo de conflicto entre ambos.

"Esas escaleras me llevan a los 40, allá que voy", escribía el cumpleañero durante la mañana de este 20 de mayo, el primero que pasará fuera de su matrimonio con Sara. "Que la fuerza me acompañe", ha manifestado con humor, demostrando que toma con ganas esta cifra redonda que muchos reivindican como "darle la vuelta al jamón" y descubrir una nueva fase vital en la que disfrutar de la madurez. "¿Alguien de verdad me puede confirmar que los 40 de hoy son los 30 de hace años?", ha preguntado con sarcasmo.