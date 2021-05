Dos meses son los que se cumplen desde que Iker Casillas y Sara Carbonero se vieron obligados a romper la norma no escrita de no hablar sobre su intimidad. Lo hicieron para hacer oficial su separación tras diez años de relación y dos hijos en común. En un comunicado conjunto, la ahora expareja planteó el suyo como un divorcio “muy meditado” y “de mutuo acuerdo”. Aseguraron que mantendrían “el afecto y la amistad” que siempre les ha unido por el bien de Lucas y Martín. Y pidieron “respeto” a los medios del corazón para afrontar desde la calma este momento de cambio. Pero este estado de tranquilidad vital que solicitaban a la prensa no lo han alcanzado. Más bien todo lo contrario.