Una reflexión que tocaba el corazón de Bella (“Te amo a ti y a tus palabras, me hicieron sentir un poco menos sola”), que se vio en la necesidad de compartir su realidad por si resultaba de ayuda a los que estaban leyéndola a través de una pantalla. “Las redes sociales no son reales. Cualquiera que tenga problemas: recuerde eso. A veces, todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Entonces, de mí para ti: no estás solo. Te quiero, te veo y te escucho”, recordaba la cara más tramposa de estas plataformas y mandaba este mensaje de aliento a aquellos lo pudieran necesitar.