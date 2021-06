Candela Peña toma medidas tras las amenazas de muerte a su hijo: "Lo hice público por purita inconsciencia"

La actriz ha comenzado diciendo que de este tema no puede hablar porque tiene que hacer caso a lo que le está aconsejando “la gente que controla”. “¿Cómo estarías tú?” , respondía tras la preocupación de los paparazzis que han hablado con ella en el Festival de Cine de Málaga, donde la hemos podido ver con un impresionante traje fucsia con capa. “Lo hice público por purita inconsciencia. Yo no me arrepiento de nada” , ha asegurado la protagonista de ‘El Hierro’.

Candela Peña pide el fin del anonimato en las redes sociales

"Hija de la grandísima puta, como no me quites la denuncia te juro que mato a tu hijo. Y esta vez no es broma”. Este fue uno de los últimos mensajes que la actriz hizo público a través de las rede sociales. Poco después, Candela veía aún más el peligro cuando su acosar le envió una fotografía en la que se podía ver a la actriz con su hijo Román en brazos. "No sé de dónde sacó esta foto, estoy aterrada, ¿de dónde la ha sacado? Jamás he compartido una foto con mi hijo”, dijo ella públicamente.