Carla Vigo, sobrina de Letizia, concede su primera entrevista: "Espero que mi madre Érika Ortiz esté orgullosa de mí"

Justo un día antes de esta conexión por videollamada, Vigo había acudido a su puesta de largo en el universo vip como invitada a un acto con influencers, modelos, imágenes de marcas y concursantes de realities. "Al principio estaba muy nerviosa porque no estoy hecha a esto, pero luego ya vi que en realidad no era para nada. Lo vi muy familiar y me sentí mucho más cómoda", ha contado a modo de balance.



Javier de Hoyos, colaborador del programa, fue testigo de cómo la sobrina de la reina se movía "como pez en el agua" en el photocall. Algo que le sucedió también durante la grabación del cortometraje promocional de su perfume. "Con esto me pasó lo mismo que con el acto de ayer. Al principio estaba nerviosa, porque no lo había hecho nunca, pero me gustó mucho el resultado", ha reconocido.



Este último trabajo actoral, que puedes ver dándole al play al vídeo, es un paso más en esa escalera laboral que diseñó hace años cuando comenzó a formarse en interpretación. "Quiero triunfar en el mundo de la actuación, obviamente. También en el del baile, y ahora estoy entrando en el modelaje. Me estoy formando como actriz", ha explicado.