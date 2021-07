Carla Vigo y su novio han estallado contra Álvaro Ojeda después de que el polémico periodista haya dedicado públicamente a la sobrina de la reina Letizia una serie de improperios. El reportero, que no es la primera salida de tono que protagoniza, se grababa en sus historias de Instagram mientras comentaba el contenido de la revista Semana, donde la joven de 20 años ha realizado uno de sus primeras sesiones fotográficas junto a su novio. “Esta muchacha no tiene amigas que le digan: ‘chocho, no hagas el ridículo”, se reía de ella ante sus más de 180 mil seguidores. “Es la duquesa de Alba de joven”, “parece una menina” o “su cara no está ni en las gárgolas del vaticano” , son algunas de las mofas que ha realizado sobre la hija de Érika Ortiz.

Asombrada ante el menosprecio de alguien al que no conocía con anterioridad, Carla replicaba sus palabras en esta misma red social afirmando que es consciente de que tiene que aguantar críticas y opiniones por su exposición pública, pero que no está dispuesta a soportar “que me insulten y me ridiculicen”. “Si podéis o queréis denunciad la cuenta de ese hombre porque no soy la única que le dice esas cosas y no creo que se merezca tener Instagram. Es malo y no, no me vengáis diciendo que cada uno puede hacer lo que quiera con su cuenta… porque hay límites que no”, lamentaba haber sido una de sus víctimas.