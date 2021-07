Carla Vigo es una persona profundamente activa en las redes sociales. La sobrina de la reina Letizia no solo tiene abierto su perfil al público, sino que, además, suele exponer sin temor algunos de sus ideales. Pese a que ha evidenciado no tener reparo a la hora de responder a cualquier tema, hay algo de lo que no se pronuncia bajo ningún concepto: la Casa Real. La influencer prefiere no comentar aquellos asuntos que salpican a su tía y sus primas, manteniéndose alejada de cualquier polémica en las que estén relacionadas. Aunque en estos casos se ancla en el silencio, no titubea a la hora de responder a aquellos que la dedican todo tipo de improperios, la acusan de aprovecharse de su apellido o sugieren falsedades.