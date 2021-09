“Desde ese mismo momento algo cambió en mí. Sentí que había conectado con algo especial, con el tiempo me he dado cuenta de que conecté conmigo misma ”, ha explicado la mujer de Dabiz Muñoz sobre lo que sintió en su primera clase de yoga. Se trata de una disciplina que, además de física, es espiritual y mental y tiene su origen en la India.

Pero no ha sido un camino fácil. Al principio se ponía alarmas para no olvidarse de hacerlo, sobre todo los fines de semana. Hoy en día, la presentadora lleva siete meses meditando “sin fallar ni un solo día” y el cuerpo y la mente ya se lo piden solos. “No siempre las sesiones salen bien, algunas veces me mueven tanto que hasta lloro, pero con todas aprendo algo”, asegura.