“La gente piensa que comer sano es comer pobre, es comer sin sabor, es comer soso… para nada. Comer sano se puede comer muy rico y muy saludable ”, aseguraba a la periodista que le preguntaba cómo era capaz de seguir un régimen alimentario teniendo al prestigioso chef en casa. “Cuando hablo de dieta, hablo de comer proteína y verdura… a veces algo de hidrato, pero la clave es proteína y verdura, eso siempre funciona ”, desvelaba Pedroche, que confesaba que sigue “de lunes a viernes” este hábito a rajatabla, mientras que “el fin de semana como lo que me apetece”.

“Si entre semana David está en casa, a lo mejor lunes y martes que trabaja algo menos –porque Diverxo está cerrado-, él me hace un pescadito… el pescado a la brasa está increíble, no hervido y soso”, seguía explayándose sobre este asunto frente al micrófono de la agencia Gtres. “La gente tiene que empezar a usar muchas especias, que tú echas especias y, de repente, eso sabe a otra cosa”, animaba a la gente a utilizar condimentos en su día a día para dar sabor a este tipo de alimentos: “A un brócoli cocido le echas un poquito de especias y ya está buenísimo” , se reía con su ejemplo.

"No tenéis ningún tipo de empatía con la violencia que estáis ejerciendo hacia los cuerpos gordos. ¿Qué más da? Somos vuestros bufones", achacaba indignada. Pedroche no se ha quedaba al margen de la polémica y, después de asimilar lo sucedido, compartía un post en Instagram en el que hacía hincapié en lo primordial que es “ponerse en la piel de los demás”. “Me doy cuenta de que todavía me queda muchísimo camino para recorrer”, asumía antes de pedir disculpas a aquellos que se pudieran sentir ofendidos por sus actos o sus palabras.