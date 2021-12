Dulceida despide su año más duro entre lágrimas: "Creía importante mostrar esta parte"

Como cada año, Dulceida ha empezado el mes de diciembre compartiendo imágenes y momentos que ha vivido en los últimos 12 meses. Pero este, sin lugar a dudas, ha sido uno de los más duros. Y así lo ha querido reflejar a través de su cuenta de Instagram , donde ha publicado una serie de fotografías en las que se muestra entre lágrimas: "Me da un poco de vergüenza subir esto , pero igual que os enseño mi día a día, mis looks y las partes bonitas, creía importante mostrar esta parte"

Los primeros meses empezaron mal por el covid, "por las pérdidas de todos los seres queridos". Pero el año no mejoró, ya que durante los meses de verano la influencer tuvo que hacer frente a la muerte de su abuela materna y a su ruptura con Alba Paul. "Pero, como siempre, de todo intento sacar el lado bueno, que a parte del aprendizaje, son todos los momentos de luz que he tenido, las personas que he tenido a mi lado y lo que me han hecho sonreír", ha escrito en sus redes sociales.